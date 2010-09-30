-SERİ KATİLE HIRSIZLIKTAN HAPİS CEZASI İZMİR (A.A) - 30.09.2010 - İzmir'de peş peşe üç cinayet işlediği iddiasıyla hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Hamdi Ayri, yargılandığı hırsızlık davasında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bu suçtan tutuksuz yargılanan Hamdi Ayri ile müşteki Bilge Şahin katıldı. Bu suçlamaya ilişkin ilk kez hakim önüne çıkan Ayri, atılı suçlamaları reddetti. Ayri, böyle bir olayı hatırlamadığını ifade ederek, ''Parmak izlerim aracın üzerinde nasıl çıktı bilmiyorum. Suçsuzum'' dedi. Bilge Şahin ise aracından içerisinde şirkete ait belgelerin bulunduğu çantasının çalındığını, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Hakim, Hamdi Ayri'yi ''hırsızlık'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayri hakkında ''Kamu malına zarar vermek'' suçundan da önce 3 ay 10 gün hapis cezası veren hakim, bunu 2 bin lira para cezasına çevirdi. Hakim, sanığın bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezayı ertelemeyip, kanuni kısıtlamalar getirdi. -OLAY- İnönü Mahallesi'nde 7 Ocak 2010 tarihinde, bir ilaç firmasında mümessil olarak çalışan Bilge Şahin (32), sabah park ettiği şirkete ait 34 UD 9015 plakalı otomobilin camının kırıldığını ve içerisinde şirkete ait belgelerin bulunduğu çantasının çalınmış olduğunu fark edince durumu polise bildirmiş, polis ekipleri araç üzerindeki parmak izlerinin Hamdi Ayri'ye ait olduğu belirlemişti. -PEŞ PEŞE İŞLENEN CİNAYETLER- İzmir'in Balçova ilçesinde 24 Nisan Cumartesi gecesi banka çalışanı Esra Yaşar, ertesi gece üniversite öğrencisi Ayşe Selen Ayla, pazartesi gecesi de Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda ''Azra'' takma adını kullanan travesti Mustafa Has, tabancayla başlarından vurularak öldürülmüş, cep telefonları ve çantaları alınmıştı. İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ın talimatıyla oluşturulan özel ekipler, zanlının Hamdi Ayri olduğunu tespit edip operasyon başlatmıştı. Zanlı, Bodrum'da yakalanarak İzmir'e getirilmiş ve tutuklanmış, hakkında açılan davada üç ayrı müebbet ve 45 yıl hapis cezası talep edilmişti.