T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

25 Şubat 2021 12:29

Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu'na 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, Ordu'da yürütülen soruşturma kapsamında "yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek", "gasp" ve "yağma" suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı.

Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Çayıroğlu, Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi’yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dursun Kurt'un (70) ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatına karar verildi. (DHA)

mehmet ali çayıroğluseri katilseri katil davamehmet ali çayıroğlu davası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24