Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu'na 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, Ordu'da yürütülen soruşturma kapsamında "yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek", "gasp" ve "yağma" suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı.



Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Çayıroğlu, Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi’yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dursun Kurt'un (70) ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatına karar verildi. (DHA)