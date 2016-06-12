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Seri katil Atalay, internet kafe görüntülerinin ardından izini kaybettirdi

Emniyet kaynaklarına göre Filiz saklandığı bir yerde bekliyor

12 Haziran 2016 11:13

İstanbul ve Ankara’daki üç cinayetten aranan Atalay Filiz’in İzmir’de son anda elden kaçtığı ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filiz'in internet kafedeki görüntüleri medyaya verilmesinin ardından seri katilin izi kayboldu. Şüphelinin bir daha izine rastlanılmadı. Emniyet yetkilileri Filiz’in yüzünün deşifre olmasıyla, saklandığı bir yerde beklediği düşüncesinin ağırlıkta olduğunu kaydetti.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürlükleri’nin koordineli çalışması üzerine cinayetten aranan Atalay Filiz’in İzmir’e geldiği tespit edildi. Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Filiz’in 4 saatini geçirdiği internet kafe sahibi, dikkatini çeken kişinin arandığını anlaması üzerine önce polise gitti. Ancak ertesi gün görüntüler basına sızdı. İnternet kafe sahibinin görüntüleri basına vermesiyle Atalay Filiz’in kendisine çok yaklaşan polisin elinden son anda kaçtığı öğrenildi. 

 

Bodrum'a gidiyorum

 

27 Mayıs’taki Tuzla’daki cinayetten beri aranan Atalay Filiz, 2 gününü üniversite öğrencisi bir gencin İzmir Konak Yeşilyurt’taki evinde geçirdi. Filiz, 31 Mayıs’ta Bodrum’a gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. 

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