Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in Silivri'deki infaz koruma memurlarına ilk sözü: Uzun zaman sonra ilk kez yatakta uyuyacağım

3 kişinin katil zanlısı olarak 17 gün sonra İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanan Atalay Filiz götürüldüğü Silivri Cezaevin'deki infaz koruma memurlarına "Uzun zamandan beri ilk kez yatakya yatacağım" dediği belirtildi. Silivri'de tek kişilik karantina koğuşuna konulan Filiz'in önce su içtiği hemen ardından da yatağa yatarak uyuduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atalay Filiz geceyi uyuyarak geçirse de çok erken saatte uyandı. Sabah kahvaltısını getiren görevliye, okuyacak bir şeyleri nereden bulabileceğini sordu. Atalay Filiz’in karantina koğuşundaki günleri birkaç hafta sürecek. Bu sürede sürekli gözetim altında olacak.

Cezaevi idaresi daha sonra Atalay Filiz’i suç tipi ile sosyal ve fiziksel özelliklerine göre tek kişilik ya da 3 kişilik bir odaya nakledecek. Eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırsa cezasını hücrede geçirecek.

Atalay Filiz, savcılık ve Anadolu Adalet Sarayı 8’inci Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki savunmasında gazetelerden ‘şifreli mesaj’ aldığını söyledi: “11 yaşımdan beri gazete okuyorum. Her gazetenin üzerine1 saat düşünürüm. Gazetelerin bana verdiği mesajları anlamaya çalışırım. Bu mesajlara göre de hareket ederim. Küçükken param vardı. İhtiyacım olmamasına rağmen bu mesajlar doğrultusunda çikolata ve gofret çalıyordum.” Filiz, Göktuğ Demirarslan ve sevgilisini de casusluk yaptıkları gerekçesiyle öldürmesi gerektiğinin emredildiği yönünde şifreli mesajlar aldığını söyledi. Öğretmeni de gazetelerdeki ‘kimliğini açığa çıkarırsa öldür’ mesajıyla öldürdüğünü iddia etti.

Atalay Filiz (29), 3 yıl önce Ankara’da işlediği çifte cinayetin ardından kayıplara karışmıştı. Firari olduğu dönemde Tuzla’da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’nın eşinin işlettiği çay bahçesinde çalıştı.

Kendi iddiasına göre, gerçek kimliğini öğrenen Kayıkçı’yı 27 Mayıs’ta öldürdükten sonra yine ortadan kaybolmaya çalıştı. Ancak ilk cinayetin ardından yaptığını bu kez yapamadı. Gazete ve televizyon haberlerine çıktığında tüm Türkiye adını öğrenmişti. 17 günlük firarının ardından ise İzmir’de yakalandı. Son günlerini arazide geçirdiği için oldukça yorgun ve bitkindi.

Aynı gün İzmir’den İstanbul’a getirilirken araçta uyuyakaldı. İstanbul’a getirilince hemen sorgu süreci başladı. Polis tarafından sabaha kadar sorgulandı. Önceki sabahise İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. Burada adliyenin nezarethanesinde uyumaya çalıştı ancak başaramadı.

Mahkeme tutuklanmasına karar verince, polisler tarafından üzerinde çelik yelekle Silivri Cezaevi’ne getirildi. Detaylı üst araması ve diğer işlemlerin tamamlanması saat 01.00’i buldu. Atalay Filiz tek kişilik karantina koğuşuna alındı.