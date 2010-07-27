-SERİ CİNAYET SANIĞININ AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ İZMİR (A.A) - 27.07.2010 - İzmir'de peş peşe işlenen üç cinayetin sanığı Hamdi Ayri'nin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince sanığın avukatlığına atanan Lütfi Aksu, vicdani gerekçeyle davadan çekildiğini bildirdi. Aksu, bu konuda İzmir Barosuna da dilekçe vereceğini kaydetti. Duruşmada, Esra Yaşar'ın babası Mahmut İsmet Yaşar'ın salondan çıkarılmasının ardından müştekilerin ifadelerinin alınmasına devam edildi. Müştekilerden Ayşe Selen Ayla'nın babası Serter Ayla, ''Kızım masumdu. Hayallerimiz vardı. Cani hayallerimizi yok etti, şikayetçiyim. Azmettirenler, yataklık edenler varsa onlardan da şikayetçiyim'' dedi. Ayşe Selen Ayla'nın annesi Hatice Ayla, kendisine ''Şikayetçi misiniz?'' diye soran mahkeme başkanına ''Kızım masumdu. Sanıktan şikayetçiyim. Masum bir öğrenciyi nasıl koruyamazlar? 45 dakika geç gelen ambulanstan şikayetçiyim. Kızım çantasını isteseydi verirdi. Kızımı geri getirebilir mi? Neden kızımı öldürdüğünü söylemesini istiyorum'' diye konuştu. Mustafa Has'ın annesi Aynur Has da şikayetçi olduğunu söyleyerek, ''Üç insanı öldürdü. Şikayetçiyim'' dedi. Duruşmada, Hamdi Ayri'nin kardeşi Taner Ayri, tanık sıfatıyla ifade verdi. Bu arada, sanıkla cezaevinde konuştuğunu, sanığın cinayetleri itiraf ettiğini ayrıca Bodrum'da bir cinayet daha işlediğini söylediğini öne süren İrfan Erbarıştıran'ın ifadelerine ilişkin cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldığına dair gönderilen yazı, mahkeme başkanınca okundu. -ARA KARAR- Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Eylül 2010'e erteledi. Mahkeme heyeti, ara kararında, Mahmut İsmet Yaşar hakkında mahkeme başkanı ve mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Bodrum'da bir iş yerindeki kasadan silah çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi, Hamdi Ayri'nin kullandığı belirtilen cep telefonlarına ait iletişim bilgilerinin ilgili kurumlardan alınması kararlaştırıldı. Bu arada, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapmak isteyen Mahmut İsmet Yaşar'ı yakınları engelledi.