-SERİ CİNAYET SANIĞINA 'AKILLI' RAPORU İZMİR (A.A) - 25.05.2011 - İzmir'de peş peşe üç cinayet işlediği iddiasıyla hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan sanık Hamdi Ayri'nin, ''cezai ehliyetinin tam olduğu'' belirtildi. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hamdi Ayri'nin akıl sağlığına ilişkin geçen celse istenen rapor mahkemeye ulaştı. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen raporda, üç hafta boyunca hastanede kontrol altında tutulan Ayri'nin ''cezai ehliyetinin tam olduğu'' bildirildi. Hamdi Ayri'nin avukatı Mert Çelikdemir, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istemişti. Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanık Ayri'ye ''Akli durumun nasıl, hiç ilaç kullandın mı?'' diye sormuş, sanık da soruyu ''Akli durumumda bir sıkıntı yok. Eskiden de yoktu, şimdi de. İlaç da kullanmadım'' şeklinde yanıtlamıştı. -OLAY- İzmir'in Balçova ilçesinde, geçen yıl 24 Nisan Cumartesi gecesi banka çalışanı Esra Yaşar, ertesi gece üniversite öğrencisi Ayşe Selen Ayla, pazartesi gecesi de Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda ''Azra'' takma adını kullanan travesti Mustafa Has, tabancayla başlarından vurularak öldürülmüş, cep telefonları ve çantaları alınmıştı. İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ın talimatıyla oluşturulan özel ekipler, zanlının Hamdi Ayri olduğunu tespit edip operasyon başlatmıştı. Bodrum'da yakalanarak İzmir'e getirildikten sonra tutuklanan Ayri hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.