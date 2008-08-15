Serhat Kocaelispor’da

Tempo24-





Kocaelispor Başkanı Serhan Gürkan, "Bugün itibariyle Serhat Akın'la anlaştık. Babası ve avukatıyla ön sözleşme imzaladık. Serhat Akın yarın saat 10.50 uçağıyla Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle resmi sözleşme imzalayacağız. Sezon açılışımıza katılacak. Tüm Kocaelispor camiasına hayırlı olsun" dedi.



1981 doğumlu Serhat Akın, 1991 ile 2000 yılları arasında Karlsruhe'de oynadı. 5 yıl Fenerbahçe'nin forması giyen Serhat, en son Belçika'nın ünlü takımı Anderlecht'in formasını giydi. 16 kez A Milli takım forması giyen Serhat, kariyerinde 56 gol attı.



Öte yandan futbol kamuoyunun gündemine oturan bu transfer yeşil siyahlıların resmi internet sitesinde de yer buldu.



Kocaelispor'un internet sitesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi :



Kulübümüz bugün itibari ile Serhat Akın ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. Başkanımız Serhan Gürkan ve yöneticimiz Murat Karayel'in Serhat Akın'ın menajeri ve avukatı ile İzmit'te yaptığı görüşmeler neticesinde 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Kulüp Başkanımız Serhan Gürkan anlaşma sonrası Kocaelispor resmi internet sitesine şu açıklamalarda bulundu; "Kocaelispor Yönetim Kurulu olarak güçlü bir kadro kurmak ve taraftarlarımızın gurur duyabileceği bir kadro oluşturmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bugün Türk futbolunda önemli bir isim olan Serhat Akın'ı da kadromuza dahil ettik. Eksik gördüğümüz bölgelere transferlerimiz devam edecek. Transferler henüz bitmeden, sırf adı üstünde hazırlık maçlarında alınan skorlara bakıp, daha lig başlamadan camianın üstüne kara bulutlar seren, bizi acımasızca eleştiren, ön yargılı ve art niyetli bazı basın mensupları kadar futbolu bildiğimize inanıyorum. Şu ana kadar aldığımız ve bundan sonra yapacağımız tüm transferler; bu takıma direk katkı sağlayacak isimlerdir. Kocaelispor Kulübü'nün menfaatleri ön planda tutularak yapılmış transferlerdir."

