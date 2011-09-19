-Serhat Balcı'ya hediye ev İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 96 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Serhat Balcı'ya, ilk ödül Sancaktepe Belediyesi'nden geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyespor'un bünyesindeki güreş şubesinde spor hayatını sürdüren Balcı'yı, kazandığı dünya ikinciliği başarısından dolayı ev ile ödüllendirdi. Sancaktepe Belediye Binasında düzenlenen törende Serhat Balcı'ya plaket veren Erdem, başarılı güreşçiye Sancaktepe İlçesi'nde bulunan bir ev hediye ettiklerini belirterek, evin anahtarını da verdi. İsmail Erdem, törende yaptığı konuşmada, Dünya Şampiyonasında serbest stilde Türkiye'ye tek madalyasını kazandıran sporcuları Serhat Balcı ile gurur duyduklarını, olimpiyatlarda kendisinden altın madalya beklediklerini söyledi. Serhat Balcı ise başkan Erdem'e teşekkür ederek, olimpiyatlarda da madalya almak için elinden geleni yapacağını ifade etti.