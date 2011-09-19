T24 LogoT24 Logo
Spor

Serhat Balcı'ya hediye ev İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 23:29

-Serhat Balcı'ya hediye ev İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 96 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Serhat Balcı'ya, ilk ödül Sancaktepe Belediyesi'nden geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyespor'un bünyesindeki güreş şubesinde spor hayatını sürdüren Balcı'yı, kazandığı dünya ikinciliği başarısından dolayı ev ile ödüllendirdi.  Sancaktepe Belediye Binasında düzenlenen törende Serhat Balcı'ya plaket veren Erdem, başarılı güreşçiye Sancaktepe İlçesi'nde bulunan bir ev hediye ettiklerini belirterek, evin anahtarını da verdi.  İsmail Erdem, törende yaptığı konuşmada, Dünya Şampiyonasında serbest stilde Türkiye'ye tek madalyasını kazandıran sporcuları Serhat Balcı ile gurur duyduklarını, olimpiyatlarda kendisinden altın madalya beklediklerini söyledi. Serhat Balcı ise başkan Erdem'e teşekkür ederek, olimpiyatlarda da madalya almak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24