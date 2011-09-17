-Serhat Balcı yarı finalde İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 96 kiloda Serhat Balcı, ABD'li rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 41 sporcunun mindere çıktığı 96 kilo mücadelesinde Serhat Balcı, ilk maçında Venezuellalı Luis Felipe Vıvenes Urbaneja'yı, daha sonra Tacikistanlı Rustam Iskandari'yi rahat geçen mücadelelerin ardından 2-0'lık galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Balcı, çeyrek finalde ABD'li Jacob Stephan Varner'i de 2-0 (1-0, 1-0) mağlup ederek yarı finale yükseldi. Serhat Balcı, şampiyonada serbest stilde bugüne kadar yapılan 4 sıklette ilk defa yarı finale yükselme başarısını yakalayan Türk sporcu oldu.