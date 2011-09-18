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Spor

Serhat Balcı gümüş madalyada kaldı İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 00:53

-Serhat Balcı gümüş madalyada kaldı İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 96 kiloda Serhat Balcı, İranlı rakibine mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 41 sporcunun mindere çıktığı 96 kilo mücadelesinde Serhat Balcı, Venezuelalı, Tacikistanlı, ABD ve Kazak rakiplerini yenerek finale yükseldi. Balcı, İranlı Reza Mohammad Ali Yazdani'ye nefesleri kesen bir mücadeleden sonra 2-1 (0-4, 1-0, 0-1) mağlup oldu. Maça çok kötü başlayan Balcı, ilk devreyi 4-0 yenik tamamladı. İkinci devre daha iyi güreşen Serhat Balcı, bu devreyi 1-0 kazanmayı bildi. İranlı Yazdani, uzatma devresinin son saniyelerinde yaptığı oyun ile Serhat Balcı karşısında 1 puan alıp karşılaşmayı galip tamamladı. Gümüş madalya kazanan Serhat Balcı, serbest stilde Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran isim oldu. Balcı ve salondaki Türk güreş severler maçtan sonra büyük üzüntü yaşadılar. İranlı sporseverler ise altın madalyayı kutladılar.

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