T24 LogoT24 Logo
Spor

Serhat Akın: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıklıyorum; yer yerinden oynayacak

"Sonra gelip buraya 'Serhat ağabey özür dilerim, sen haklıymışsın' falan olmasın"

11 Haziran 2018 18:07

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte yeni teknik direktörü kim olacağı merak konusu. Bu konuya ilişkin Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Serhat Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı.

İşte Serhat Akın'ın o açıklaması:

''Söylüyorum. Hazır olun, sakin olun bir nefes alın çünkü çok heyecanlanabilirsiniz. Böyle şok olmayın sakin olun, derin bir nefes alın. İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası. Sonra gelip buraya 'Serhat ağabey özür dilerim, sen haklıymışsın' falan olmasın yalnız. Ben size söylüyorum, yer yerinden oynayacak. Fenerbahçe'nin yeni hocası Luis Enrique. Luis Enrique hayırlı uğurlu olsun. Ben size söyleyim. Hadi bakalım Luis Enrique Fenerbahçe hocası olacak. Camiaya, Fenerbahçelilere hayırlı uğurlu olsun yeni teknik adam.''

ETİKETLER

Serhat AkınFenerbahçeteknik direktöraçıkladıtwitchLuis Enrique
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24