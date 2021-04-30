Serhat Akın'dan Gökhan Gönül'e tepki: Aklım almıyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Alanyaspor maçının ilk yarısında Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında Gökhan Gönül kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızlarından Serhat Akın, tecrübeli oyuncunun oyun dışında kalmasının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Serhat Akın, paylaşımında "Gökhan gönül gibi tecrübeli bir oyuncunun böyle bir müdahale yapması aklım almıyor" ifadelerini kullandı.