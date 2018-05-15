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Spor

Serhat Akın, canlı yayında Alex için ağladı: Gönderilmesine kim sebep olduysa onu sevmiyorum

"Alex'e büyük saygısızılık yapıldı"

15 Mayıs 2018 18:44

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, twitch canlı yayında bir takipçisinin Alex De Souza'nın veda görüntülerini yayınlamasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. 

FutbolArena - Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, 14 Mayıs Pazartesi günü twitch canlı yayında bir takipçisinin Alex de Souza'nın veda görüntülerini paylaşmasının ardından duygulandı ve Fenerbahçe camiasına seslendi. Serhat Akın özellikle Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a, Alex'in gönderiliş şekli bakımından çok büyük sitem etti. 

İşte Serhat Akın'dan Alex açıklamaları;

"Fenerbahçe'de doğdum, Fenerbahçe'de öleceğim"

"Çocukluğum Fenerbahçe ile geçti. Ben Fenerbahçe'de doğdum, Fenerbahçe'de öleceğim. Tüm samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Abuk sabuk şeyler Türkiye'de gündem oluyor, demek ki sesimiz bir yerlere gidiyor. Benim korkum Allah'tandır sadece."

"Alex'i bu şekilde kim yolladıysa onu sevmiyorum"

"Alex'in bu şekilde yollanmasına kim yol açtıysa, kim sebep olduysa ben onu sevmiyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum bunu. Nasıl 5-6 yaşında Fenerbahçe formasıyla dolaşırken, aynı o duygularla söylüyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Böyle bir büyük değeri, bu şekilde yollamak bize yakışmadı. Kimseden de korkum yok. Bu adamı omuzların üstünde yollamamız lazımdı. Moralim çok bozuk, çok sinirliyim."

"İnşallah başkan Ali Koç olur"

"Alex çok büyük bir değerdir. En kısa zamanda inşallah Başkan Ali Koç olur. Alex konusunda söylediklerimden Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman falan kimseden korkmuyorum. Bu programdan bir şey alınacaksa bu alınsın."

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