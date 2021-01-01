Sergio Ramos yol ayrımında; yeni adresi PSG mi olacak?

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de 15 yıldan bu yana forma giyen Sergio Ramos, 666 resmi maça çıktığı kulübündan ayrılığın eşiğine geldi. İspanyol savunmacı, Real Madrid'den mininum iki yıllık yeni sözleşme teklifi gelmemesinin ardından sezon sonunda Paris Saint Germain'e transfer olmayı düşünüyor.



Real Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sergio Ramos'un gelecek yıl için Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid'den yeni sözleşme teklifi bekleyen ancak İspanyol temsilcisinden bu konuda herhangi bir adım atılmaması üzerine ayrılığı kafasına koyan 34 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Haberde Paris Saint Germain'in, Sergio Ramos'a Real Madrid'de kazandığından çok daha yüksek bir ücret teklif ettiği öne sürüldü.

Real Madrid formasıyla 666 resmi müsabakaya çıkan Sergio Ramos, eflatun beyazlı takıma 100 gol ve 40 asistlik inanılmaz bir katkı sağladı.