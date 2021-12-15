Sergio Ramos: Real Madrid'i elemek için elimden geleni yapacağım

PSG forması giyen Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları eski takımı Real Madrid eşleşmesi hakkında, "Eski takımımı elemek için elimden geleni yapacağım" dedi.

İspanyol oyuncu, Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Eski takımı Real Madrid ile yeni takımı Paris Saint Germain'in eşleşmesini değerlendiren Ramos, "Real Madrid'i elemek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Paris Saint Germain için oynuyorum ve sahada ölmem gerekirse öleceğim" ifadesini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu, "Aslında Real Madrid ile rakip olmamayı isterdim ama Santiago Bernabeu'ya döneceğim için de çok mutluyum" diye konuştu.

Zor bir dönem geçirdiğini belirten Ramos, kariyeri boyunca yaşadığı en farklı sakatlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.