Sergio Perez, Formula 1'de çıktığı 190. yarışta ilk kez mutlu sona ulaştı

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Sürprizlerle dolur Formula 1 Sakhir Grand Prix'de Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, çıktığı 190. yarışta ilk kez podyumun en tepesinde yer aldı.

Perez, yarışın başında Ferrari pilotu Charles Leclerc'in kendisine çarpmasıyla son sıraya kadar düşmüştü. Meksikalı pilot, 87 turluk yarışta çok iyi bir performans sergilerken aynı zamanda fırsatçılığını konuşturarak damalı bayrağı alan ilk isim oldu.

Yaşrıştan sonra gözyaşlarını tutamayan Perez, "Diyecek bir şey bulmakta biraz zorlanıyorum. Umarım hayal görmüyorumdur, çünkü bu anı yaşayacağımı yıllarca hayal ettim. On yılımı aldı. Tam on yılımı! İnanılmaz; diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Perez bu sezon ikinci kez podyuma çıktı. Bu zafer, Meksikalı pilotun toplamda onuncu podyumu oldu.

Bu sezon başarılı bir grafik çizen Perez, gelecek sezon için koltuğunu eski dünya şampiyonu Sebastian Vettel'e kaybetmişti. Perez'in 2021 sezonu için hâlâ takımı bulunmuyor.