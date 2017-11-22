Sergio Conceiçao: Beşiktaş’ın bütçesi bizden 5 kat fazla

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki ekibin zor ve rekabetçi bir mücadele çıkardığını belirterek, "Bizim 5 katı bütçemize sahip olan Beşiktaş'a karşı bu atmosferde oynamak kolay değil. Monaco ve Leipzig için de bu durum geçerli.İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. Biz ilk yarı biraz daha iyiydik. İkinci yarı Beşiktaş öne çıktı. Galip de gelebilirdik, maçtan beraberlikle ayrıldık." dedi.

Önlerinde Monaco maçı olduğunu hatırlatan Conceiçao, "Monaco maçı durumumuz hakkında çok belirleyici olacak. Sürprizlerle dolu bir grup. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Beşiktaş çok deneyimli bir takım" diye konuştu.

Beşiktaş'ın harika bir maç çıkardığını anlatan Conceiçao, "Böyle güzel bir atmosferde, müthiş taraftar eşliğinde üst tura çıktıkları için Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Atmosfer bizi zorlamadı, takımı etkilemedi. Takımım iyi oyun çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.Grupta yer alan Leipzig'in de güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Sergio Conceiçao, Beşiktaş'ın Almanya'da bu ekipten 3 puan almasını zor gördüğünü dile getirdi.

Aboubakar'ın Beşiktaş taraftarına üçlü çektirmesini soran basın mensubuna Conceiçao, ''"Beşiktaş taraftarlarıyla tezahürata eşlik mi etti? Benim haberim yok. Beşiktaş, Aboubakar ile ilgileniyor mu. Başkana teklif sunabilirsiniz. Futbolda oyuncular farklı takımlarda oynarlar. Oyuncular oynadıkları bir önceki takımı unutamayabilirler. Taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunur, nitekim öyle oldu. Quaresma da oyundan çıkarken Porto taraftarları tarafından alkışlandı. Quaresma da onları selamladı. Aboubakar'ın Beşiktaş taraftarları tarafından sevilmesi, çağrılması ve sevgi gösterisine maruz kalması normal. Bunu iyi niyetli olarak görmek lazım." diye konuştu.