Sergio Agüero, veda maçında rekor kırdı

Sergio Agüero, Manchester City'deki veda maçında güne damga vurdu. Oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız Premier Lig rekoru kırarak City kariyerini sonlandırdı.

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero kulüpte geçirdiği 10 sezonun ardından City formasıyla veda maçına çıktı.

2020-21 sezonunun son hafta maçında City, Everton'ı 5-0 mağlup ederken oyuna yedek kulübesinde başlayan Sergio Agüero 65. dakikada maça dahil oldu.

Veda maçında Premier Lig rekoru kırdı

Oyuna girdikten sonra 11 dakika içinde 2 gole imza atan Sergio Agüero, Premier Lig'de bir rekor kırarak mücadeleyi tamamladı.

Agüero, Premier Lig'de tek bir takımın formasıyla en fazla gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

184 golle rekorun yeni sahibi olan Agüero, bu kulvarda Manchester United formasıyla 183 gol kaydeden Wayne Rooney'yi geride bıraktı.

Sergio Agüero'nun Manchester City'den ayrılacağı daha önce açıklanmıştı.