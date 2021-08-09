Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak

Lionel Messi'nin ayrılığı ardından Barcelona'ya bir kötü haber de yeni transfer Sergio Agüero'dan geldi. Arjantinli yıldız sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak.
Barcelona, Sergio Agüero'nun sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Katalan basını, Messi ile oynama sözü verilen Agüero'nun, vatandaşının vedasının ardından ayrılmak istediğini iddia etmişti.
Sergio Agüero, 10 yıllık Man City serüveninde 258 gol atmıştı. Yıldız futbolcu bu süreçte 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.