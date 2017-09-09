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Spor

Sergio Aguero, Premier Lig’de gol rekoru kırdı!

Arjantinli futbolcu, Dwight Yorke'u geride bıraktı

09 Eylül 2017 18:08

İngiltere Premier Lig’de Manchester City forması giyen Arjantinli futbolcu Sergio Aguero, Premier Lig tarihinde ‘Avrupa dışındaki oyuncular arasında en golcü isim’ oldu.

Takımının Liverpool ile oynadığı 25. dakikasında Kevin de Bruyne’ün verdiği gol pasını değerlendiren Arjantinli futbolcu, 123 golü bulunan Trinidad Tobagolu Dwight Yorke’u geride bırakarak 124 golle Avrupa dışından gelen en golcü futbolcu oldu.

Liste, Aguero’nun liderliğinden sonra şöyle şekillendi

Oyuncu              Maç                       Gol

Aguero              185                        124
D.Yorke              375                        123
Drogba              254                        104
Adebayor          242                        97
Yakubu              252                        95
Viduka               240                        92

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