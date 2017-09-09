Sergio Aguero, Premier Lig’de gol rekoru kırdı!

İngiltere Premier Lig’de Manchester City forması giyen Arjantinli futbolcu Sergio Aguero, Premier Lig tarihinde ‘Avrupa dışındaki oyuncular arasında en golcü isim’ oldu.

Takımının Liverpool ile oynadığı 25. dakikasında Kevin de Bruyne’ün verdiği gol pasını değerlendiren Arjantinli futbolcu, 123 golü bulunan Trinidad Tobagolu Dwight Yorke’u geride bırakarak 124 golle Avrupa dışından gelen en golcü futbolcu oldu.

Liste, Aguero’nun liderliğinden sonra şöyle şekillendi

Oyuncu Maç Gol

Aguero 185 124

D.Yorke 375 123

Drogba 254 104

Adebayor 242 97

Yakubu 252 95

Viduka 240 92