Sergio Agüero kaza geçirdi; ölümden döndü!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız golcüsü Sergio Agüero, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde trafik kazası geçirdi. Bindiği taksinin trafik lambalarına çarpması üzerine 29 yaşındaki futbolcunun kaburgasında kırıklar olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili Manchester City'den henüz bir açıklama yapılmazken, Arjantinli yıldızın sahalardan iki ay uzak kalması bekleniyor.
Premier Lig'de geçilen 6 haftada Manchester City liderliği bırakmazken, Agüero da takımının maçlarında 7 gol atarak sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.