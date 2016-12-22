Serginin koordinatörü: Rus büyükelçisinin geleceğini ben de iki saat önce öğrendim

Suikaste uğrayan Rusya Büyükelçisi’ne yönelik saldırının arka planı merak ediliyor. Katilin 3 gün önce aynı salona gelerek ‘keşif’ yaptığı ortaya çıktı. Serginin koordinatörlerinden Timur Özkan, "Büyükelçi’nin sergiye katılacağı belli değildi. Duyurularda da katılacağını belirtmedik. Büyükelçi Andrey Karlov’un açılışa katılacağı etkinlik başlamadan iki saat önce saat 16.30 sıralarında belli oldu. Bir arkadaşımızın çocuğu katili 3 gün önce Cuma akşamı salonda gördüğünü söyledi" dedi. Bu durumda katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın büyükelçinin sergiye katılacağını nasıl öğrendiği merak konusu oldu.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör’ün haberine göre, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği’nin sponsorluğunda düzenlenen ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen, ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya’ fotoğraf sergisi 16-30 Aralık tarihleri arasında yapılıyordu. Sergi 16 Aralık günü başlamasına rağmen açılışı 19 Aralık Pazartesi günü saat 18.30’da yapılacaktı. Ancak sosyal medya ve internet üzerinden yapılan duyurularda Büyükelçi Andrey Karlov’un sergiye katılımıyla ilgili bir bilgi bulunmuyordu. Çünkü Büyükelçi’nin katılıp katılmayacağı serginin koordinatörlerine de açıklanmamıştı.

"Sadece elçilik dendi"

Serginin koordinatörlüğünü yürüten Timur Özkan konuyla ilgili şunları söyledi: "İnsanların Büyükelçi’nin sergiye özellikle katılacağından haberi yoktu. Sergi Rusya Büyükelçiliği tarafından organize edildiği için tahmin edilmiş olabilir ama özellikle Büyükelçi Karlov katılacak diye bir duyuru ya da açıklama yapılmadı. Sadece Rusya Büyükelçiliği’nin sergisi diye duyuruldu. Ben katilin ‘Büyükelçi gelir’ diye tahmin ettiğini düşünüyorum. Gerçi Büyükelçilikler bazen kendi organizasyonlarına da katılmıyor. Başka bir fikrim yok"

"Ben de iki saat önce öğrendim"

Timur Özkan Büyükelçi’nin katılımının açılıştan çok kısa bir süre önce belli olduğunu olduğunu belirtiyor: "Ben serginin koordinatörlerinden biri olduğum için tam olarak katılacağını açılışın olduğu gün saat 16.30 sıralarında öğrendim. Sadece Büyükelçi Karlov değil, Kültür Bakanını’nda davetli olduğu söyleniyordu. Büyükelçi’nin katılacağı çok kısa bir süre önce belli oldu. Rusya Büyükelçiliği Basın Ataşesi bana sergi salonunda, ‘belediyeden kim katılıyor’ diye sordu. Ben de ‘daha belli değil belediye yetkililerine sor’ dedim. ‘Büyükelçi katılıyor mu?’ diye sordum. Soruma ‘katılıyor’ diye cevap verdi. Ben de o zaman kesin katılacağını öğrendim.”

"Altıntaş 3 gün önce salonda görülmüş"

Sergiye katılan Ankaralı Gezginler Grubu’nun da koordinatörü olan Timur Özkan, katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın saldırıdan 3 gün önce cuma akşamı salonda görüldüğünü söyledi: "Bir arkadaşımızın çocuğu katili geçtiğimiz cuma günü yani olaydan 3 gün önce salonda görmüş. Bu kişi genel gezgin profilinin dışında kravatlı takım elbiseli olduğu için çocuğun çok dikkatini çekmiş. Bugün fotoğraf ve görüntüleri görünce katili daha önce salonda gördüğünü söylemiş. O gün bir açılışımız daha vardı. Katil muhtemelen Rusya Büyükelçisi de orada olacak zannetti ve onun için geldi. Resmi açılışın Pazartesi olacağını bilemediği için gitti. Sonra Pazartesi akşamı tekrar geldi. Polis kamera görüntülerini inceliyor. Bunu da tespit edeceklerdir."

"Türk-Rus ilişkilerine katkı olsun diye hazırladık"

Timur Özkan saldırısı sırasında şoka girdiğini söylüyor: "Biz bu sergiyi Türk ve Rus ilişkilerinin yakınlaşmasına bir katkısı olur diye hazırlandık. Olabilecek en kötü olay yaşandı. Üzüntümüz çok büyük. Saldırı sırasında yaşadığım şoktan dolayı bilincimi kaybetmiş gibiydim. Korkudan ziyade şok yaşadım. Büyükelçi yanımda yatıyordu. Ben 3 metre ilerisinde yerdeydim. ‘İnşallah yaralıdır ölmemiştir’ diye dua ediyordum. Ama katil o sırada tekrar yerde yatan Büyükelçi’ye sıktı.”

Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ise sergiye Büyükelçi Karlov’un katılacağının halka duyurulmadığını söyledi. Yetkililer sadece içinde gazetecilerin yer aldığı elçiliğin kısıtlı protokol listesindeki isimlere gönderilen davetiyelerde Büyükelçi Karlov’un sergiye davet ettiğini belirten bir ibare bulunduğunu ifade etti.