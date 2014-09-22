Cizrespor'a transfer oldu, 'Bana göre değilmiş' dedi, kaçtı!

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ikinci lig takımından Glyfada FC'den Cizrespor'a transfer olan, Fildişi sahilli futbolcu Sergi Djiehoua 24 saat geçmeden ilçeden ayrılma kararı aldı. Djiehoua'nın KKTC takımı olan Bostancı Bağcıl'gidileceği iddia edildi.

Süper Lig'de Antalyaspor ve PTT 1. Lig'de Boluspor formaları giyen Sergi Djiehoua'nın Cuma günü Cizrespor'a transfer olduğunun açıklanması futbol kamuoyunun ilgisini çekmişti. Forvet oyuncusu Cuma günü Cizre'de sevgi gösterileri ile karşılanmış, büyük ilgi görmüş ve ilk açıklamasında "Cizrespor'un ismini çok duydum ve bu yüzden tercihimi bu yönde kullandım" demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fildişi Sahilli oyuncunun daha 24 saat geçmeden ilçeyi terk ettiği ortaya çıktı. Fildişi Sahilli oyuncunun KKTC takımlarından Bostancı Bağcıl'a transfer olacağı ise KKTC gazetelerinde iddia edildi.

Djiehoua, Cizre'ye gelmeden önce de Ada takımı ile antrenmanlara çıkmış, 16 Eylül'de ise Bostancı Bağcıl ile Serdarlı arasındaki hazırlık maçında forma giyerek karşılaşmanın tek golünü kaydetmiş.

Djiehoua, KKTC K-PET Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Bostancı Bağcıl'ın 16 Eylül'deki hazırlık maçında forma giymiş. Bostancı Bağcıl kulübü başkanı Hasan Besim, KKTC'de medyaya yaptığı açıklamada Djiehoua'nın kendisini arayarak "Pazartesi adaya geri geleceğim. Burası bana göre değil" dediğini söyledi.

Cizrespor yöneticileri ise oyuncunun halen ilçede olduğunu ve kendisiyle henüz sözleşme imzalamadıklarını söylediler.