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Dünya

Sergey Ryabkov: ABD,Rusya devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye ve kaos yaratmaya çalışıyor

"ABD, seçimlere müdahale konusunda zengin bir geleneğe sahip"

05 Mart 2018 17:15

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 18 Mart'ta yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerine nüfuz etmeyi amaçladığını ve kaos yaratmaya çalıştığını belirtti.

Federasyon Konseyi'nde düzenlenen "Moskova'nın iç işlerine müdahaleye karşı koyma" konulu toplantıda konuşan Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'un 18 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerine nüfuz etmeyi amaçladığını ve kaos yaratmaya çalıştığını tespit ettiğini vurguladı.

Yoğun ve etkili çalışma

Son yıllarda devlet başkanlığı ile Duma seçimlerine hazırlık döneminde ve seçimlerin yapıldığı dönemde Rusya'nın iç işlerine müdahale girişimlerinde özel bir hareketlilik kaydedildiğini söyleyen Ryabkov, "Benzer arzular, bu seçim kampanyası döneminde de açık şekilde görülüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu durumu tespit etti ve ilgili birimlerimiz bu konu üzerinde yoğun ve etkili biçimde çalışıyor" dedi.

"Washington'un demokrasi kisvesi altında Rusya da dahil dünya genelindeki jeopolitik amaçlarına ulaşmak için izlediği politika, sadece son 20 yıl içinde bir dizi ülkede kaosa, savaşa ve yıkıma yol açtı" diye devam eden Ryabkov, ABD'deki bazı 'şahin' kesimlerin aynı şeyi Rusya'da da gerçekleştirme amacında olduğunu vurguladı. 

Bu kesimlerin Rusya'yı ABD'nin küresel hakimiyetine yönelik ana tehdit olarak gördüğünün altını çizen Ryabkov, bu hususa kısa süre önce güncellenen savunma ve nükleer konulu ana ulusal güvenlik doktrinlerinde yer verildiğini kaydetti.

Peskov: ABD, seçimlere müdahale konusunda zengin bir geleneğe sahip

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a bugün basın toplantısında Ryabkov'un açıklamaları soruldu. 

Sorunun muhatabının Rusya Dışişleri Bakanlığı olduğunu kaydeden Peskov, ABD'nin Rusya'daki seçimler de dahil seçimlere müdahale konusunda zengin bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı. 

Peskov, "Bildiğiniz gibi, bu soruyu Rusya Dışişleri Bakanlığı'na sormalısınız. Bakanlığın açıklamasını yorumlamamız doğru olmaz. Ancak ABD'nin Rusya da dahil birçok ülkenin iç işlerine ve seçim süreçlerine müdahale konusunda zengin bir geleneğe sahip olduğu hiç kimse için bir sır değil, hatta bunu ABD'liler de bizzat itiraf etti" diye konuştu.  

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