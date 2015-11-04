Sergey Lavrov: Suriye toplantısına muhalif gruplar da katılmalı

Suriye'deki çatışmalara çözüm bulunabilmesi için Viyana’da yapılan görüşmelerde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin daha geniş katılım istemesinden sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmalarıa çözüm bulunabilmesi için yapılan görüşmelere tüm muhalif grupların katılması gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Lavrov, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov basın toplantısında, uluslararası Suriye görüşmelerine katılan tarafların, kimin 'ılımlı muhalif' sayılacağı ve görüşmelere davet edileceği konusunda anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.

''Suriyeli muhalifler üzerinde etkisi olan dış aktörler, bu etkilerini onları görüşmelere tek bir heyet olarak katılmaya ikna etmek için kullanmalı'' diyen Lavrov, ''Böylece muhalif gruplar, 'yorganı kendi üzerlerine çekmek' yani kendi çıkarlarını savunmak yerine tek bir gövde olarak hareket edebilirler'' ifadelerini kullandı.



