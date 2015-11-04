T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sergey Lavrov: Suriye toplantısına muhalif gruplar da katılmalı

Suriye konulu bir önceki toplantıdan çözüm çıkmamıştı

04 Kasım 2015 16:16

Suriye'deki çatışmalara çözüm bulunabilmesi için Viyana’da yapılan görüşmelerde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin daha geniş katılım istemesinden sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmalarıa çözüm bulunabilmesi için yapılan görüşmelere tüm muhalif grupların katılması gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Lavrov, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov basın toplantısında, uluslararası Suriye görüşmelerine katılan tarafların, kimin 'ılımlı muhalif' sayılacağı ve görüşmelere davet edileceği konusunda anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.

''Suriyeli muhalifler üzerinde etkisi olan dış aktörler, bu etkilerini onları görüşmelere tek bir heyet olarak katılmaya ikna etmek için kullanmalı'' diyen Lavrov, ''Böylece muhalif gruplar, 'yorganı kendi üzerlerine çekmek' yani kendi çıkarlarını savunmak yerine tek bir gövde olarak hareket edebilirler'' ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

sergey lavrovrusyasuriyegörüşmelerviyana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24