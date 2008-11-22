Sergen'e G.Saray'dan red !..

Beşiktaş futbol altyapısında antrenörlük stajına başlayan siyah-beyazlıların eski milli futbolcusu Sergen Yalçın, devre arasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşacağı maçta jübile yapmayı planladığını ancak sarı kırmızılıların kabul etmedğini bu nedenle başka takımlarla görüştüğünü söyledi.





Sergen, "Altyapıdaki bu yetenekli oyuncularla çalışmaktan memnunum, onlarla bir şeyler paylaşmak, onların futbol gelişimlerine katkıda bulunmak beni fazlasıyla memnun ediyor" dedi.

Sergen Yalçın Beşiktaş 14 Yaş Altı Takımı'nın Sakaryaspor'la yaptığı maçı izledi. Fulya'daki tesislerde yapılan karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımın futbolcularıyla fotoğraf çektiren Sergen Yalçın, stajyer antrenörlük sürecinin 6 ay olduğunu söyledi. Sergen Yalçın, BJK TV'ye verdiği özel röportajda şunları kaydetti:



''Yazın B Pro Lisans Kursu'na gittikten sonra federasyonun bir uygulaması var, staj yapmanız gerekiyor. Beşiktaş altyapısında bir yıl boyunca bu süreci tamamladıktan sonra A kursuna girmem gerekiyor. Ondan sonra zaten normal çalışma imkanı buluyorum. Ayrıca altyapıdaki bu yetenekli oyuncularla çalışmaktan memnunum, onlarla bir şeyler paylaşmak, onların futbol gelişimlerine katkıda bulunmak beni fazlasıyla memnun ediyor. Profesyonel futbol hayatımızdan dolayı altyapıdaki çocuklarla çok fazla ilgilenemedik. Şimdi ilgilenme şansı buldum. Çok mutluyum.''



''İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ''



Beşiktaş (A) Takımı'nda kendisine ihtiyaç olduğu sürece her zaman göreve hazır olduğunu vurgulayan Sergen, şöyle devam etti:



''Ne zaman ihtiyaç olur ise oraya biz geçeriz. Başkanımızla bu konuyu konuştuk zaten, problem yok. Ama öncelikle bu süreci tamamlamak zorundayım. Mayıs'a kadar vize sürecini tamamlayıp, sonra kursa gidip, ondan sonra çok rahat bir şekilde çalışabilmemi sağlayacak belgeyi alacağım. Belgeyi aldıktan sonra rahat rahat çalışabilirim. Ama şu anda Mayıs'a kadar bir şey gözükmüyor."



JÜBİLE HAZIRLIĞI



Sergen Yalçın, sezonun devre arasında jübile yapmak için girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Devre arasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşacağı maçta jübile yapmayı planladığını anlatan Sergen, şunları söyledi:



''Ama Galatasaray'dan olumlu cevap gelmedi. Galatasaray kabul etmedi. Galatasaray takımının programı biraz yoğun. Başka takımlarla görüşüyorum. Ama iyi bir takım olması lazım. Taraftarın ilgi göstereceği bir takım olması lazım. İyi bir organizasyon planlıyorum. O yüzden zamanı iyi seçip, iyi bir takım bulmak lazım. Tanıdığım sanatçı arkadaşlar da var. Onlar ücret almadan müzikleri ve şovlarıyla jübileme katkıda bulunmak istiyorlar. Özellikle Beşiktaşlı olan sanatçı arkadaşlar var. Ama şu anda takımı bulup, günü belirleyemedik.''



