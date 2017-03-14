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Spor

Sergen Yalçınlı Kayserispor'un bileği bükülmüyor

Kayserispor 7 maçtır kaybetmiyor

14 Mart 2017 13:00

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına kazandığı maçlar ve topladığı puanlarla iyi bir başlangıç yapan Kayserispor'un bileği, 7 maçtır bükülmüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, devre arasında takımın başına getirilen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yakaladığı çıkışını devam ettiriyor. Ligin 16 haftalık ilk bölümünde 12 puan toplayan ve düşme hattında yer alan Kayserispor, Sergen Yalçın yönetimindeki son 7 maçta yakaladığı yenilmezlik serisi ile üst sıralara tırmanmaya başladı.

Yalçın yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 5-0 kaybeden, sonraki hafta ise yine dış sahada Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerin de takıma dahil olmasıyla oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiren takım haline geldi.

Son iki haftadır son dakikalarda yediği gollerle 2'şer puan kaybeden Kayseri ekibi, geçen hafta sahasında Kasımpaşa maçının son dakikalarına önde girmesine rağmen 90+3. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırmıştı.

Beşiktaş ile dün deplasmanda oynadığı maçın 87. dakikasına 2-1 önde giren Kayserispor, 88. dakikada Aboubakar'ın golüne engel olamayarak bir puana razı oldu.

Kayserispor, ligde son 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yendi

Ligin ikinci yarısında sırasıyla evinde Fenerbahçe'yi 4-1, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligin lideri Beşiktaş'la da deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 4'er puan alan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'tan ise bir puan alarak bu üç takımdan toplam 9 puan topladı.

Uyar: Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettiren bir takımız

Kayserispor Asbaşkanı Mehmet Uyar, devre arası yaptıkları transferlerin uyum sağlamasıyla takımın bugünkü başarılı konumuna geldiğini söyledi.

Yönetime geldiklerinde önce teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaştıklarını, ardından takıma takviye yapmak için büyük uğraş verdiklerini belirten Uyar, "Ligin ikinci yarısına transferler yaparak başladık. Aldığımız oyuncuların neredeyse tamamı devre arası kampına katılmadan lig maçlarına çıktı. Mevcut oyuncularımızın da bir çoğu Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için çalışmalara katılamadı. Tabiri caizse maç oynayarak antrenman yapan bir takımız. Çünkü oyuncu grubumuz devre arası kampında birlikte çalışma fırsatı bulamadı." ifadelerini kullandı. 

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