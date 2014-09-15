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Spor

Sergen Yalçın'ın TRT'den aldığı ücret dudak uçuklattı

Gençlerbirliği İlhan Cavcav, teknik direktörlük teklifi yaptıkları Sergen Yalçın'ın TRT'den aylık ücret olarak 200 bin TL olduğunu ileri sürdü

15 Eylül 2014 20:12

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, TRT’de yorumculuk yapan Sergen Yalçın’ın tazminatının 450 bin TL olması yüzünden, teknik direktörlük teklifinden vazgeçtiklerini söyledi.

Radyospor’da ‘Aydın Cingöz ile Gün Ortası’ programına konuşan Cavcav, teknik direktörlük teklifinde bulundukları Yalçın’la anlaşamadıklarını belirterek, “Sergen Yalçın, TRT’den aylık 200 bin TL alıyor. Ayrılık halinde 450 bin TL tazminatı var. Bize, ‘bunu çözün, geleyim’ dedi. Biz de kabul etmedik. Maalesef Sergen Yalçın olmadı. Bir Rus teknik adamla görüşüyoruz” diye konuştu.

 

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