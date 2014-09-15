Sergen Yalçın'ın TRT'den aldığı ücret dudak uçuklattı

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, TRT’de yorumculuk yapan Sergen Yalçın’ın tazminatının 450 bin TL olması yüzünden, teknik direktörlük teklifinden vazgeçtiklerini söyledi.

Radyospor’da ‘Aydın Cingöz ile Gün Ortası’ programına konuşan Cavcav, teknik direktörlük teklifinde bulundukları Yalçın’la anlaşamadıklarını belirterek, “Sergen Yalçın, TRT’den aylık 200 bin TL alıyor. Ayrılık halinde 450 bin TL tazminatı var. Bize, ‘bunu çözün, geleyim’ dedi. Biz de kabul etmedik. Maalesef Sergen Yalçın olmadı. Bir Rus teknik adamla görüşüyoruz” diye konuştu.