Sergen Yalçın: Her tarafı futbolcu olsa ne olur?

TRT Spor'da yayınlanan 'Futbol Arena'sı programında yorumculuk yapan eski milli futbolcu Sergen Yalçın, "Teofanis Gekas, dünyada hangi ligde oynar? Bunu bana söyleyin. Bizden başka nerede oynar? İtalya'da, Almanya'da, İspanya'da İngiltere'de... Hiçbirinde oynayamaz. Ya Yunan Ligi'nde ya da bizde oynar. İyi oyuncu, gol atıyor falan, ama bırakın bana Gekas'ı anlatmayın. Her tarafı futbolcu olsa ne olur?" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcu için eleştirilerini sürdüren Yalçın, "Gençliğinde iyi oynamıştır, falan, filan 2 gol attı, bu ligin kalitesini ortaya koyuyor. 2 senedir konuşuyoruz, bu 3 oldu. 35 yaşında adamı Devre arasında 8 takım bunu almak için neler yaptı?" şeklinde konuştu.