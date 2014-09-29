T24 LogoT24 Logo
Spor

Sergen Yalçın: Her tarafı futbolcu olsa ne olur?

Sergen Yalçın, dün akşam oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye iki gol atan Teofanis Gekas'ın, sadece Türkiye ve Yunanistan'da iyi işler yapabileceğini söyledi

29 Eylül 2014 17:15

TRT Spor'da yayınlanan 'Futbol Arena'sı programında yorumculuk yapan eski milli futbolcu Sergen Yalçın, "Teofanis Gekas, dünyada hangi ligde oynar? Bunu bana söyleyin. Bizden başka nerede oynar? İtalya'da, Almanya'da, İspanya'da İngiltere'de... Hiçbirinde oynayamaz. Ya Yunan Ligi'nde ya da bizde oynar. İyi oyuncu, gol atıyor falan, ama bırakın bana Gekas'ı anlatmayın. Her tarafı futbolcu olsa ne olur?" dedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcu için eleştirilerini sürdüren Yalçın, "Gençliğinde iyi oynamıştır, falan, filan 2 gol attı, bu ligin kalitesini ortaya koyuyor. 2 senedir konuşuyoruz, bu 3 oldu. 35 yaşında adamı  Devre arasında 8 takım bunu almak için neler yaptı?" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

sergen yalçıngekasmilli futbolcufenerbahçeakhisar belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24