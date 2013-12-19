Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 maç sonra, ilk yarının bitimiyle, görevi bırakacağını açıkladı.

Genç teknik adam, "Ben ve ekibim 2 hafta sonra Gaziantepspor'dan ayrılıyoruz. Bana değil oyuncularıma değer verilsin" dedi.

Lige kötü bir başlangıç yapan Kırmızı-Siyahlı ekip Sergen’in göreve başlamasının ardından sırasıyla Elazığspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, ve Kayseri Erciyesspor’u mağlup etti.

Sergen Yalçın yönetiminde 10 gol atan Antep temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü. Oldukça başarılı bir grafik çizen Sergen Yalçın, Bülent Uygun'dan 16. sırada devraldığı takımı 10. sıraya çıkardı.