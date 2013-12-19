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Spor

Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!

Gaziantepspor'un başına geldiğinden beri ligde 4'te 4 yapan Sergen Yalçın, futbolseverleri şaşırtan bir karar aldı

19 Aralık 2013 01:07

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 maç sonra, ilk yarının bitimiyle, görevi bırakacağını açıkladı.
Genç teknik adam, "Ben ve ekibim 2 hafta sonra Gaziantepspor'dan ayrılıyoruz. Bana değil oyuncularıma değer verilsin" dedi.
Lige kötü bir başlangıç yapan Kırmızı-Siyahlı ekip Sergen’in göreve başlamasının ardından sırasıyla Elazığspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, ve Kayseri Erciyesspor’u mağlup etti.
Sergen Yalçın yönetiminde 10 gol atan Antep temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü. Oldukça başarılı bir grafik çizen Sergen Yalçın, Bülent Uygun'dan 16. sırada devraldığı takımı 10. sıraya çıkardı.

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