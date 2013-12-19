Sergen Yalçın'dan istifa kararı

Gaziantepspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2 hafta sonra ligde ilk devrenin sona ermesiyle görevi bırakacağını açıkladı.

Kulüpteki maddi sorunların devam ettiğini ve oyuncuların ödemelerini alamadığını vurgulayan Yalçın, ligin devre arasında görevi bırakacağını açıkladı.

Gaziantepspor'da Ocak ayında yapılacak kongreye de işaret eden Sergen Yalçın, yeni yönetimin önünü açmak için böyle bir karar aldığını ifade etti.

'Bana değil oyuncularıma değer verin'

Yalçın, "2 hafta sonra ben ve ekibim Gaziantepspor'dan ayrılıyoruz. Bana değil oyuncularıma değer verilsin" dedi.

Gaziantepspor, Sergen Yalçın yönetiminde 4 haftada 12 puan toplayarak ligde 10. sıraya kadar yükseldi.