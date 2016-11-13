Sergen Yalçın'dan Emre Mor gafı

Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Türkiye - Kosova maçı ve affedilerek milli takıma geri dönen Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan hakkında yorumlarda bulundu. Sergen Yalçın maçın 60. dakikasında "5-6 dakika sonra Emre Mor tercihi gelebilir" yorumunda bulundu. Melih Gümüşbıçak ise Emre Mor'un cezalı olduğunu belirtti.

"Oyuncular affedildi ama onlar ne yapacaklar çok önemli. Böyle maç bulamazlar böyle dönemde" diyen Sergen, "Hırvatistan'la oynasak veya İzlanda ile oynasak herkes için sıkıntılı bir maç olabilirdi. Bu maç için iyi sonuç birlik ve beraberliği yeniden sağlanır. Bu birliği sağlamak için bundan iyi bir maç olamaz" ifadesini kullandı.

Sergen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün herkesin çıkıp elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Ne kadar birlik beraberlik sağlanır bu arkadaşlar nasıl afdedildi bilemiyorum birileri devreye girdi anladığım kadarıyla... Bu iyi mi oldu? Bence iyi oldu."

"Bu oyuncular birlik beraberlikle takımı yeniden ayağa kaldırabilirler. Bu maç tam 'helva' bir maç öyle denir yani... Kosova bu turnuvalara yeni başlamış bir takım, çok geçmişi yok. Onlar iyi niyetle çıkıp mücadele edeceklerdir ama ofansif oynuyorlar. Bence savunma yapmayacaklardır.

Bugün Burak, Arda, Gökhan ve Selçuk'un iyi performans göstermesi gerekiyor. Kosova maçı en kolay maçımız bence... Bu maçta iyi oynamayacaksak, çok pozisyon bulamayacaksak hangi maçta bulacağız? Bence 3-4 tane gol atabileceğimiz bir maç diye düşünüyorum.

Burak'ın performansını merak ediyorum. Çin'de ne yapıyor bilmiyorum açıkcası. Arda Turan Barcelona'nın oyuncusu performansı fazla sırıtmaz. Ahmet Çalık'ı çok merak ediyorum. Biz de çok ciddi stoper sıkıntısı var.

Fatih Terim'in açıklama yapması gerekiyor. Alsan bir dert almasan bir dert oluyor... Hoca açısından çok farklı bir kadro. 6-7 oyuncu değişiyor ilk 11'de. Son maçta ilk 11'de olanlar şimdi yedek kulübesinde duruyor. Hocanın yapması gereken en iyi ilk 11'i sahaya çıkarması gerekiyor. Kimse şahsi olaylarını milli takıma yansıtamaz."