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Spor

Sergen Yalçın, yeniden Süper Lig'de

Sergen, teknik direktörlük için Süper Lig takımıyla anlaştı

05 Mart 2018 03:50

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştı.

Akşam saatlerinden Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Konya ekibinin, Sergen Yalçın ile prensipte anlaştığı belirtildi.

beIN Sports'un haberine; Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada, her konuda anlaştıkları Sergen Yalçın'ın imza için Konya'ya geleceğini söyledi.

Baydar, "Yönetim Kurulumuz Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız. Hocamız inşallah salı günü takımın başında olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır."

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Sergen Yalçınteknik direktörfutbolKonyaAtiker KonyasporSüper Lig

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