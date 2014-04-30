Sergen Yalçın yeniden Gaziantepspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un, Sergen Yalçın'la anlaşması sonrası kulüp başkanı İbrahim Kızıl açıklamada bulundu.

Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl yaptığı açıklamada, eski hocaları Yalçın'la yeniden anlaştıklarını söyledi. Yalçın'la her konuda anlaşma sağladıklarını ifade eden Kızıl, "Sergen Yalçın'la oturup konuştuk, Gaziantepspor'da yeniden çalışmayı kabul etti" dedi.

Kızıl, konuyla ilgili detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını kaydetti.

Teknik sorumluluk görevini yürüttüğü dönemde Gaziantepspor'u alt sıralardan kurtaran Yalçın, yaklaşık bir ay önce görevinden ayrılmıştı.