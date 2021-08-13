Sergen Yalçın: Taraftarın önünde oynadığımız için tabii ki heyecanlıyız; heyecanımızı kaybedersek zaten işimizi yapamayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı öncesi beIN Sports'a konuştu, taraftar önünde oynamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Yalçın, "Heyecanımızı kaybedersek zaten işimizi yapamayız" dedi.

Maç öncesi taraftarların önünde oynayacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Taraftarlarımızla birlikte olmak gerçekten çok güzel. Bu oyunun en güzel taraftarı taraftar. Atmosferi güzelleştiren, oyuncuları konsantre eden taraftar. Tekrar statlara dönmeleri mutluluk verici" dedi.

Ghezzal ve Rosier'in 11'de olmalarıyla ilgili olarak Yalçın, "Öncelikle onursal başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz. Ona vesile olalım. Hazırlık aşamasındayız. Ghezzal yeni geldi. Rosier ve Kenan olsun milli takımdan oyuncularımız geç katıldı. 10-15 gün içerisinde eksiklerimizi gidereceğiz ve tam takım haline geleceğiz. İlk 3 maçlık süreç ve milli ara yine biraz hazırlık süreci devam gibi olacak. Ondan sonra hem Şampiyonlar Ligi hem de lig başlayacak. O bölümleri atlatabilirsek daha güçlü bir şekilde hazırlanmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Taraftarın önünde oynadığımız için tabii ki heyecanlıyız" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Heyecanımızı kaybedersek zaten işimizi yapamayız. Oyuncularımız da biz de heyecanlıyız. Taraftarlarımızla birlikte olmak çok güzel. Bu oyunun en güzel yanı taraftarlar. İnşallah bizim için iyi bir başlangıç olur" diyerek sözlerini tamamladı.