Sergen Yalçın rakip futbolcuları eleştirdi: Sürekli yerde yatıyorlar, öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçını yorumladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile berabere kaldı. Karşılaşma sonrası beIN Sports'a konuşan Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik"

"1 puan kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı. Savaşımız yeni başlıyor, kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzonspor ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Maçlar daha sağlam ve adaletli oynanmalı. Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz.

"Bugün çok sinirliyim, kusura bakmayın. Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar. Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor. Bu oyunla bir puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı."

"Bu bahaneler beni teselli etmiyor"

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun tek taraflı geçtiğini, maç boyunca gol pozisyonlarına girdiklerini ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyona girmeye başladıklarını anlatan Yalçın, "Pozisyonları değerlendirebilseydik kazanabilirdik. Yarım pozisyona giremeyen takımdan gol yedik. Bu bahaneler beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanıp daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama bugün için kısmet olmadı" diye konuştu.

Defansif ağırlıklı oynayan bir takıma karşı pozisyon üretmenin çok zor olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Çocuklar ellerinden geldiğince bunu yapmaya çalıştı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir"

Bir basın mensubunun, "İkinci yarıda orta sahayı değiştirdiniz. İlerleyen maçlar için kadro revizyonu anlamına geliyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine Yalçın, "Futbolcularım 3 günde bir maç oynuyor. Doğal olarak bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yakın olan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar, yoruluyorlar. Üç oyuncumuz yoktu. Mensah da haftaya cezalı oldu. Oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları oyunun belirli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.