Sergen Yalçın Süper Lig'de

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor teknik direktörlüğüne getirildi.

Gaziantepspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kızıl, yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdiklerini söyledi.

Yalçın'la 1.5 yıl anlaşmaya vardıklarını anlatan Kızıl, Yalçın'ın yardımcılığını da Tamer Tuna, Murat Şahin ve Stefano Morreno'nun yapacağını kaydetti.

Kızıl, "Bülent Uygun'la yollarımızı ayırdıktan sonra birçok yerli ve yabancı hocayla görüştük. En sonunda hırsı ve azmiyle takıma katkı sağlayacağına inandığımız Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardık. Hocamız pazartesi günü Gaziantep'e gelecek ve resmi imzayı atacağız. Gaziantepspor'a ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.