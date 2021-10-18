Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesi kadro tercihlerini açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile oynayacağı maçın öncesinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de mecburen yerli oyuncu tercih etmek zorundayız ama yarın N'Sakala oynayacak. Pjanic'i de kullanacağız. Yarın maça Alex Teixeira ile başlayacağız" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcu Welinton Souza, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla yapacakları maça ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Sergen Yalçın, "Kendi oyunumuzdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında hücum oynayan, riskleri de alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da isteğimiz bunu görmek. İyi oynayan, mücadele eden ve 3 puanı alan Beşiktaş'ı görmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi kolay değil. Sakatlıktan dönüşle, oyuncuların maç kondisyonunu yakalaması aynı şey değil. Bu biraz süre alıyor. O yüzden bazı oyuncularla ilgili problem yaşıyoruz. Tek isteğim; oyuncularımızın hepsinin sağlıklı dönmesi ve tekrar iyi seviyemizi yakalamak" ifadelerini kullandı.

N'Sakala'nın bölgesinin kendilerinin en rahat olduğu bölge olduğunu söyleyen Yalçın, "Türkiye'de mecburen yerli oyuncu tercih etmek zorundayız ama yarın N'Sakala oynayacak. Pjanic'i de kullanacağız. Umarım tekrar bir sakatlık yaşanmaz. İki potansiyelli kalecimiz var. Son maçta Ersin, milli takımdan yeni gelmişti, o yüzden Mert'i kullandık. Yenilen golleri hep kalecilere bağlıyoruz ama bu, doğru bir mantık değil. Kaleciler her zaman gol yer, iyiler basit goller de yer. Yarın Ersin oynayacak. Atiba, Başakşehir maçından önce ısındığı sırada topa vururken ayağını yere vurmuş. Kullanmayabilirdik de ama oynamak istedi, sonra çıktı. Bir dahaki milli araya kadar olmayacak gibi. N'Koudou ve Mehmet Topal önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak" dedi.

Yarın kazanmak istediklerini belirten Yalçın, "Kafamızda herhangi bir hedef yok, sadece yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah güzel bir skorla sahadan ayrılırız. Yarın maça Alex Teixeira ile başlayacağız. İlk 2 şansımız olabilir mi çok düşünmüyoruz. Tek konsantre olduğumuz konu yarınki maçı kazanmak" diye konuştu.