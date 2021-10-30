Sergen Yalçın: Şapkamızı önümüze koyacağız; bakalım neler oluyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a tek golle mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın mağlubiyeti değerlendirdi. Oyuncuların performansını eleştiren Yalçın, "Şapkamızı önümüze koyacağız; bakalım neler oluyor" dedi. Cüneyt Çakır'ın verdiği ofsayt kararıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Belki ofsayttı, belki goldü; bize sezon başından beri yapılanlar ortada" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Sergen Yalçın şunları ifade etti:

"Amatörce bir gol yedik. Bu seviyede olmaması gereken şeyler. Oyun hatalar oyunu. Kötü golle 1-0 mağlup olduk. İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz. Oyunla ilgili söylenecek pek bir şey yok.

Son 2 maçlık bir dönem sonra milli ara geliyor. Çarşambaya hazırlanıyoruz. Ardından Trabzon var. Performansların böyle olmaması gerekiyor. Oyuncuların kendileriyle alakalı bir konu. İstek, arzu yukarıda olmalı. Maçtan önce de oyuncularla konuştuk. İstediğimiz fiziksel güç, istek, arzu olmuyor. Pozisyonlar var. Ancak böyle acemice golleri çıkarmak zor. Düzelteceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bakalım ne oluyor bitiyor.

Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. 2 orta saha var. N'Koudou yok. Beşiktaş'ta eksikler olabilir ama buradaki oyuncuların daha istekli, daha konsantre olması gerekir. Bakacağız artık telafisine."

"Belki ofsayttı, belki goldü; bize sezon başından beri yapılanlar ortada"

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında evinde karşılaştığı A. Hatayspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yalçın, oyuncuları ile nasıl mücadele etmeleri gerektiğini konuştuğunu ancak çok bir şey değişmediğini gördüklerini belirterek, “Kazanmak amacı ile geldik. Son maçta morallendik, konsantrasyonumuz da iyiydi. Daha fazla mücadele edebilir, topla oynayabilirdik. Deplasman maçlarında bu sene çok ciddi sorunlarımız var. Oyuncularımla konuştum, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ancak maçlara baktığımız çok bir şey değişmediğini gördük. Özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı, kaptırdığımız topla basit bir gol yedik. Ama futbol hatalar oyunu, bazen oyuncular düşüyor oyun içerisinde. İyi bir gün olmadı bizim için. Neleri düzeltebiliriz, değiştirebiliriz, nasıl telafi ederiz artık ona bakacağız” dedi.



Yalçın attıkları golün VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesi ile iptal edilmesi ile ilgili olarak, “Pozisyonu bilmiyorum, şimdi yorum yapmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, Cüneyt hoca ile ilgili değil ama sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler oluyor. İnanılmaz hatalar, yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar. Bugün kaç tane sarı kart olması lazım hepsini es geçti, hiç birini göstermedi. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular saha da, yere yatan, ölmüş gibi davranıp, bir saniye sonra öteki atakta oyuna girip aynı performansa devam eden oyuncular. Tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor. Pozisyonu bilmiyorum belki gol belki ofsayt. Tam bakmadım ben ne olduğuna. Zaten çokta önemli değil sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada. Gol olup olmaması çok şey ifade etmiyor” dedi.



Oyuna giren oyuncuların çok katkı yapmadığını hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları gerektiğini belirten Sergen Yalçın, “Biz elimizden geldiğince performanslara ve bireysel performanslara bakıyoruz. Oyunun gidişatına göre yeni oyuncuları oyuna atıyoruz. Öndeysek başka, gerideysek başka şeyler düşünüyoruz. Bugünde oyundan düşen oyuncuları çıkardık. Atiba’nın zaten sakatlığı vardı, oyundan almayı gerek gördük, daha başka bir şey olmasın diye. Oyuna giren oyuncular çok katkı yapmadı. Oyuna giren oyuncular oyuna katkı yaparsa doğru, yapmazlarsa yanlış değişiklik oluyor. Elimizde ki oyuna sokabilecek oyuncular geçirdik zaten. Daha iyi olurlar diye düşünüyorum. Oyuncuların hangi camia da olduğunu biraz daha anlamaları lazım. Hatalarımıza, neleri yanlış yaptığımıza bakıp en kısa zamanda düzeltmeye çalışacağız” dedi.