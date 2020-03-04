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Spor

Sergen Yalçın rapor verdi, Ljajic gidiyor

Ljajic'in bonservisi 6,5 milyon Euro'ya alınmıştı

04 Mart 2020 14:01

Beşiktaş'ta bu sezon bekleneni veremeyen 28 yaşındaki Adem Ljajic için, Sergen Yalçın "gidebilir" raporu verdi.

Geçtiğimiz sezon başında Torino’dan kiralanan ve 11 gol atıp 13 asist yaparak başarılı bir performans ortaya koyan Boşnak asıllı yıldızın önceki yönetim tarafından bonservisi 6,5 milyon Euro'ya alınmıştı.

Bu sezon çktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir asist yapan Ljajic’in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi.

Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi. Ayrıca Ljajic’in alacakları ödenmediği gerekçesiyle sık sık huzursuzluk çıkarması ve takımdaki diğer oyuncuları da menfi yönde etkilemesi bardağı taşırdı.

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