Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ı sadece 1 dakika izlemiş

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta skor katkısıyla sezonun en iyi performanslarından birini sergileyen Rachid Ghezzal transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Cezayirli futbolcunun maç görüntülerini sadece 1 dakika izleyen Sergen Yalçın, “Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bana onu mutlaka getirin“ dedi. Tecrübeli yıldız da ortaya koyduğu performansla hocasını yanıltmadı.

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu. Cezayirli yıldızın, transfer hikâyesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir etkisi var.

Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana onu alın." dedi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a gelişinde görüşmelere bizzat katılarak aktif rol oynadı. 28 yaşındaki sağ kanat da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.

Son 20 yılın en iyisi

16 gol pası ile asist krallığında zirvede bulunan ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki Cezayirli, son oynanan Çaykur Rizespor maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı. Ghezzal, Süper Lig'de son 9 sezonun en çok asist yapan ismi olurken, Beşiktaş'ta ise son 20 yılın en iyisi unvanını aldı. Daha önce Ricardo Quaresma bu alanda 14 asist ile en iyi isim durumundaydı.