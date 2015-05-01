Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medicana Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamaların sportmenliğe aykırı bulunduğu gerekçesiyle Sergen Yalçın'ın PFDK'ya sevk edildiği bildirdi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Medicana Sivasspor İdarecisi Ali Rıza Sergen Yalçın'ın 30.04.2015 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Medicana Sivasspor müsabakası sonrasındaki '"sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi gereği PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."