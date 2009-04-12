Sergen Yalçın: Özür dilemeleri lazım

Sergen Yalçın, "Derbide ortaya konan futboldan ve yaşanan gerginlikten dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futolseverlerden özür dilemesi lazım" dedi.





İlk 20 dakika Galatasaray'ın iyi oyunu ve baskısı vardı. Onun haricinde 70 dakikalık bölüm ve kırmızı kartlar Fenerbahç–Galatasaray derbisine yakışmadı. Böyle tecrübeli oyuncuların, milli takımda beraber oynayan arkadaşların böyle tavır sergilemeleri çok yanlış, ben çok üzüldüm. Çok zevksiz bir maçtı ve sonuca etki edecek oyuncu yoktu. Hiç kimse zevk almadı oyunu seyredererken. Maçı seyretmeye geldiğimize üzüldük diyebilirim.



"ÖZÜR DİLEMELERİ LAZIM"



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanıyor, iki takım da şampiyonluktan uzakta ve iki takımın da oyuncu kadrosu vasat. Fenerbahçe arkaya yaslanmış, Galatasaray topla çok daha iyi oynuyor gibi gözüküyor ama bal yapmayan arı gibi. Öylesine oynanan bir derbi maçı gibiydi. Atanın kazanacağı bir derbiydi. Tribünlere böyle güzel görünmek için sahada agresif olmak, rakibine saldırmak hoş değil. Bunu büyük takımlarda oynayan oyunculara yakıştıramıyorum. Kırmızı kartlar derbinin önüne geçti. Bir şekilde özür dilemeleri lazım, özelilkle maça gelip seyredenlerden özür dilemeleri lazım. Ayrıca bu oyunda ve skorda antrenörlerin de katkıları olduğunu düşünüyorum.



" ARAGONES GİTMELİ"



Fenerbahçe takımının ne yapmak istediğini anlayamadım, maçın 2. dakikası kaleci Volkan vakit geçirmeye çalışıyor. Neyin peşinde anlayamadım. Fenerbahçe’nin 3 puana ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin bu kadar arkaya yaslanmasını, kontra oynamasını anlayamadım. Sonuca gidemeyen Fenerbahçe takımı vardı sahada.

Fenerbahçe takımının gol atmaya niyeti yoktu. Ben bu antrenörle Fenerbahçe’nin ligde, Avrupa’da ve kupada bir yere geleceğine inanmıyorum. Fenerbahçe’nin Aragones’le yollarını ayırması lazım.



Hakem maçın altında kaldı gibi oldu. Oyuncuları çok kontrol altına alamadı. Maç içinde aslında kararları fena değildi, ama Selçuk’u atması lazımdı. Eğer kural onu gösteriyorsa atacaksın. Zaten Ümit Karan’a yaptığı yaptığı hareket kırmızı karttı. Ben Emre Aşık’ı beğendim, Ayhan fena oynamadı, Barış fena oynamadı. Lugano fena oynamadı, kalecilere fazla iş düşmedi. Çok kayda değer söylenecek bir şey yok aslında.



Galatasaray’ın şampiyon olması hayal. Bence Bülent Korkmaz kalacaksa bir an önce önümüzdeki sezonun planlarını yapmalı. Bülent Korkmaz’ın ayrıca Lincoln konusunda çok iyi düşünmesi lazım.



Aragones kalırsa da Fenerbahçe’nin bu sistemle iş yapacağını sanmıyorum.



