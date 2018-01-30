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Spor

Sergen Yalçın olmadı; Kemal Özdeş ile yola devam

Kasımpaşa Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktörünü saatler sonra tekrar göreve getirdi

30 Ocak 2018 18:14

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sergen Yalçın'la anlaşamayınca 18. haftada Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrıldığını açıklayan teknik direktör Kemal Özdeş ile devam etme kararı aldı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Kemal Özdeş'in kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." denildi.

Kemal Özdeş, 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulunun kararıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

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