Sergen Yalçın: Milli takımda isyan olmaz

Türkiye futbolunun en yetenekli isimlerinden olan Sergen Yalçın, "Mili takımda isyan olmaz. Bu şartlarda güçlü bir milli takım sahada olamaz. Oyuncular hocayı göndermek istiyor gibi bir şey söz konusu olamaz. Milli takım her şeyin üzerindedir" diye konuştu.



Sergen Yalçın, Arda Turan ve Fatih Terim arasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu şartlarda güçlü milli takım olmaz"

Sergen Yalçın, “Sizce Milli Takım’da oyuncular tarafından bir isyan mı yaşandı?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Zannetmiyorum. Milli takımda bu tür şeyler olmaz. Milli takımda oyuncular hocayı göndermek istiyor gibi bir şey söz konusu olamaz. Sonuçta bu ülkenin milli takımı. Milli takım her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının da, oyuncuların da, direktörlerin de hepsinin üzerindedir milli takım. Ben böyle bir şey olduğunu aklıma bile getirmek istemiyorum.



Zannetmiyorum da böyle bir şey olduğunu. Ama bir sıkıntı olduğu gerçek, oyuncularla hoca arasında. Umarım düzelir. Düzelmezse bundan zararı kim görür; Türk Milli Takımı görür, Türk halkı görür, başka kimse zarar görmez. Ama umudumuz, bir an evvel bu işlerin düzelip, sağlıklı, güçlü bir milli takımın sahada olması. Şu an itibariyle maalesef görüntü onun çok uzağında.”

"Futbol direktörü yanlış kavram"

Sergen Yalçın, ‘futbol direktörü’ kavramının yanlış olduğunu da belirterek, “Futbol direktörü cümlesi bana göre iyi bir cümle değil. Çünkü sonuçta ben de teknik direktörlük yapıyorum. Futbol direktörü diye bir şey olmaz, ya sportif direktör olur, ya teknik direktör olur ki bence Fatih hocanın şu anda yaptığı iş teknik direktörlük. Futbol direktörü diye bir kavramın içine girmek teknik direktör için çok iyi değil. Futbol direktörü çok fazla şeyi kapsıyor, çok farklı şeyleri kapsıyor direktör olduğu zaman.



Ama Fatih hocanın o potansiyeli de var. Türkiye’de birçok kişi futbol dalında federasyonla ilgili birçok sorunu Fatih Terim, yabancı oyuncuların sınırlamasının kaldırılması gibi işlerde Fatih hocanın çok ön planda olduğunu biliyorum yani, onun etkisi olduğunu bu tür şeylerde. Birçok işe tabii ki girebilir ama öncelik her zaman milli takımdır, milli takımın başarısıdır. Bu da teknik direktörün işidir. Bu bana göre teknik direktörlük yani. Diğer işlerle başkaları ilgilenebilir. Bence milli takım teknik direktörünün ilgilenmesi gereken en önemli şey milli takımdır, oyunculardır ve o takımın kazanması; Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası’na gitmek. En önemli iş budur milli takımda” şeklinde konuştu.