Sergen Yalçın: MHK ne yapacaksa yapsın bu şekilde devam etmez

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe- Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Lig uzun ama puan tablosu için bizim için önemliydi. Hedefe yakın kalmayı umuyorduk." dedi.

Yalçın, 3-4 biten maçın ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Karakterli bir oyun"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendileri adına çok önemli bir galibiyet kazandıklarını ifade ederek, "Lige çok iyi bir başlangıç yapmadık. Hem UEFA hem ligde sorunlarla karşılaştık ve altından kalkmakta zorlandık. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Geçen hafta 'Artık önümüze umutla bakmak istiyoruz' demiştim. Bireysel performanslar bizim istediğimiz seviyede olmalıydı. 2 haftadır takımımız büyük takım reaksiyonu gösteriyorlar. 50 dakikaya 10 kişi oynadık. Hakemin enteresan kararları vardı. Çok önemli bir derbi kazandık ama bu 1 maçlık bir zafer. İstatistiği tüm sezona yaymamız gerekiyor. Kendi yaptığımız puan durumunun 4-5 puan gerisindeyiz. Bu açığı kapatmak için de arka arkaya zor maçları kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım hepsinin ayağına sağlık. Karakterli bir oyun sergilediler, hepsinin ayağına sağlık" dedi.

"Savaşarak kazandık"

Sergen Yalçın, 15 yıl önce aynı skorla Fenerbahçe’yi yenmelerinin sorulması üzerine, "O maç daha farklı bir maçtı, bu maç daha farklı. Moral motivasyon yükseliyor, puan durumunda 3 puana ihtiyacımız vardı. Bunlar kazanmak için en önemli etkenlerdi. Zaferler ancak savaşarak kazanılır, başka türlü kazanamazsınız. Oyuncularıma 2 gündür bunu söylüyordum. Bugün bizim için çok önemli bir maçtı, savaşarak, mücadele ederek kazandık, bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"MHK ne yapacaksa yapsın bu şekilde devam etmez"

2 takım oyuncularının da çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Sergen Yalçın, "Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum. Zaman zaman sertlikler oldu ama bunlar normal. Hakem arkadaşla ilgili şunu söyleyeyim, 44'üncü dakikada Mensah’ın bir pozisyonu var, 2’ye 1 yakaladık ve maçı durdurup sarı kart verdi. Larin’e bekleyip, pozisyonu oynatıp sarı kart gösterdi. Bizim pozisyonumuzu durdurdu ve atacağımız bir gole engel oldu. Doğal olarak da kenarda çıldırıyoruz, tansiyonumuz çıkıyor. Avantaj kurallarını oynatmıyor, faulü vermiyor kontra yiyoruz. Erol Hoca’ya sorarsanız, o da hakemden şikayet edecektir haklı olarak. Larin’e kırmızı kart verdin, haklı olarak. Mert Hakan’a niye vermedin ikinci sarı kartını? Faulleri es geçebilirsin, olabilir ama kural çok açık, atacaksın. Sen sarı ve beyaz rengin maçını yönetiyorsun, gördüğünü çal, sanane kim olduğundan. Gaziantep maçında VAR’a sormadan 50 metreden benim kalecimi attılar, faul bize yapıldı. Bunlar normal şeyler mi? Biz bunları kaldıramıyoruz. MHK’ye de rica ediyorum, hakem arkadaşlara ne yapacaksanız yapın, bu şekilde devam etmez" şeklinde konuştu.

"Agresif olmayan futbolla bu ligde maç kazanılmaz"

Tecrübeli teknik adam, öğrencilerine bu tarz maçlarda karakter ortaya koymaları gerektiğini söylediğini belirterek, "Zaferlerin ancak savaşılarak kazanıldığını, rölanti futbolla, agresif olmayan futbolla bu ligde maç kazanılamayacağını söylüyorum. Temassız maç olmaz. Bunu inşallah istatistik olarak uzun süreye yayarsak, yarışmacı bir takım olarak sürdürürüz" dedi.

Beşiktaş camiasının isminin karşılığının şampiyonluk olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, "Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor’un isminin karşılığı şampiyonluktur. Bunu konuşmak için şu anda erken. Bunu mart ayında konuşmak lazım. 3 maçlık periyotlar başlayacak ilerleyen dönemde. Erken konuşmamak lazım, önümüzdeki maçları kazanmak lazım, sona kadar mücadeleyi sürdürmek lazım’’ diye konuştu.