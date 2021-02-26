Sergen Yalçın: Kötü oynarken de kazanmak lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Her zaman iyi oynayarak kazanamazsınız. Bazen oyunu tutmak, savunmak gerekiyor. Kötü oynarken de kazanmak lazım" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmanın önemli olduğunu belirterek, "Böyle aralardan sonra dönüşler sıkıntılı olabiliyor. 11 günlük sürede oyuncularımızı dinlendirmeyi, antrenman temposunu düşürmeyi tercih ettik. Aslında bunda da maça yansır mı diye endişemiz vardı. İlk yarıda aldığımız skor temponun düşmesine, oyuncuların rahatlamasına sebep oldu. Genele baktığımız zaman, kazanmamız gereken bir maçtı. Kolay bir galibiyet oldu. İyi konsantre olmuştuk. İkinci yarıda da net pozisyonlar vardı. Biraz daha zorlasak skoru arttırabilirdik. 3 puanı almak önemliydi. Zor bir lig devam ediyor. Salı ve cumartesi 2 maç oynayacağız, kolay değil. O maçlara hazırlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Sakatlar dönünce daha alternatifli bir kadro olacak"

Sakat oyuncuların dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip olacaklarını belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele etmeden maçlar kazanılmıyor. Koşmak, doğru oyunu oynamak lazım. Belli bölümlerde bunu iyi yaptık. Sakat oyuncular var. Onlar da katılacak. Daha geniş kadro olacak. Yavaş yavaş tempoyu artıracağımızı düşünüyorum"

"Kötü oynarken de kazanmak lazım"

Bazen kötü oynarken de kazanmak gerektiğini altını çizen Yalçın, "İyi oyunu oynamak tabii ki önemli. Taraftara bir şeyler sunmak zorundayız. Şunu da söylemek lazım. Her zaman iyi oynayarak kazanamazsınız. Bazen oyunu tutmak, savunmak gerekiyor. Kötü oynarken de kazanmak lazım. Her zaman iyi futbol bekleyemeyiz. Kötü oynadığımızda da 3 puan almamız gerekiyor. Uzun ligde onlara da ihtiyacımız var. Oyunun üstüne takılıp kalmak mantıklı değil. Skoru almak çok önemli" diye konuştu.

"0-0 ile 3-0 aynı konsantrede olmayabiliyor"

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Sergen Yalçın, "İki yarı arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum, iyi mücadele ettik. 3-0'dan sonra rolanti olabiliyor. Oyuncular daha rahat oluyor. Onların da işleri kolay değil. 0-0'ı ile 3-0'ı arasında konsantre aynı olmaz. Böyle değişimler olabiliyor. Bunlar normal şeyler" dedi.

"Taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli"

Bugün taraftarın tesisten takımı uğurlaması ve statta karşılaşması sorulan Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Taraftarımızın yanımızda olması bizim için önemli. Biz geleli yaklaşık 1 sene oldu. Herhalde 2, 3 maç oynadık taraftarla. Bizim de teknik ekip olarak planlamamız böyle değildi. Taraftarla oynamak arzuladığımız bir şeydi. Taraftar takımı yukarı çıkartabiliyor. Ama dünyada bir pandemi ortaya çıktı. Yapacak bir şey yok. Bugün yanımızda olduklarını hissettirmeleri mutluluk verici. Taraftara kendim ve camiam adına teşekkür ediyorum."

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