Sergen Yalçın: Kazanacak bir oyun oynamadık, iki golü de kendi kalelerine attılar

Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanacak bir oyun oynamadıklarını dile getiren Yalçın, “Kendi sahamızda kesin olarak kazanmak istiyorduk. Bu oyun kağıt üzerinde değil sahada oynanan bir oyun. 2-0’dan sonra takımın verdiği tepki beklenenin çok altında. Bazı futbolcuların performansları çok altında. Rakibin pozisyon bulmasına, gol atmasına, penaltı almasına müsaade ettik. Kazanacak bir oyun oynamadık. İki golü de kendi kalelerine attılar. Her şeye rağmen rakip takımdan 2 futbolcunun kırmızı kart görmesi lazımdı. Yine Kasımpaşa maçında olduğu gibi hakemin atması gereken oyuncunu kendi takımı çıkardı. Tabii ki bunlar bahane değil" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Aboubakar'ın dumununa da değinen Yalçın, "Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Eğer çalışmalara başlarsa Salı günü için konuşuruz. Oğuzhan’ın durumunu şu anda bilmiyorum” dedi.