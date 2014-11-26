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Spor

Sergen Yalçın Kayseri Erciyes’e mi gidiyor?

Kayseri Erciyesspor’un Sergen Yalçın ile görüştüğü iddia edildi

26 Kasım 2014 15:17

Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la yollarını ayıran Kayseri Erciyes'in teknik direktörlük koltuğu için Sergen Yalçın'ı düşündüğü iddia edildi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Kayseri Erciyesspor’un Sergen Yalçın ile görüştüğü öğrenildi.

Sergen Yalçın, ilk teknik adamlık deneyimini geçen sezon G.Antep ile yaşamıştı. Burada başarılı bir dönem geçiren teknik adam, ekonomik problemler nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Yalçın, şu anda TRT'de yorumculuk yapıyor.

Geride bıraktığımız sezon Gaziantepspor'da başarılı işlere imza atan Sergen Yalçın'a sezon başında Gençlerbirliği de talip olmuş, ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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Sergen Yalçınkayseri erciyessporteknik direktör

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