Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılacak.

Geçen sezon Ocak ayında Abdullah Avcı'nın yerine Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Sergen Yalçın'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi uzatılıyor.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana kısıtlı imkanlara rağmen başarılı bir grafik sergileyen ve takıma ivme kazandıran Yalçın, sezonun ilk devresini lider kapatmayı başardı. Deneyimli teknik adama daha önce Konyaspor ve Gaziantep yenilgileri sonrası "Sözleşmeni yenileyeyim" teklifi yapan yönetim, "Önce takımı toparlayalım, önümüzü görelim sözleşme kolay" yanıtı almıştı.